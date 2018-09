Kein harter Rapper mehr

Vor einer Viertelstunde ist er aus der Landschulwoche zurückgekehrt, eine Woche hat er mit seiner Klasse abgelegen im Naturfreundehaus in Wasen verbracht. Und nun hat es vor dem Interview nicht einmal für eine Dusche gereicht. Serej sitzt mit einem grossen Loch in der Socke und einer Zigarette in der Hand im wildromantischen Garten seines Hauses im Berner Obstberg.

Alte Hochstämmer stehen hier, voll behangen mit vollreifen Zwetschgen und Äpfeln. Ein Paradies mitten in der Stadt. «Am Abend sehen wir der Dachsfamilie zu, die kommt vom Aarehang und mag Zwetschgen», sagt Cédric Marti, der hier Serej genannt werden wird, denn um Serej, den harten Rapper, der nun wunderbare Pianoballaden macht, soll es in diesem Text gehen. Heute erscheint sein erstes Album «I hane Idee gha».

Ein Leben in einem Quartier

Serej, 41, findet sowieso nicht, dass er je ein harter Rapper gewesen sei. Vor fast zwanzig Jahren wurde er mit der Hip-Hop-Combo Wurzel 5 bekannt, sie waren Berner Rappioniere, vielleicht nicht die besten, aber die ersten und darum spektakulär, sie waren auch massgeblich an Chly­klass, dem Zusammenschluss Berner Hip-Hop-Bands mit PVP, Baze und Greis beteiligt.

«Schon damals hat man uns manchmal für unseren Pathos belächelt», sagt Serej und zieht an seiner Zigarette. Dann gab die Combo den Rücktritt, es wurde still um den Rapper. Serej wurde Vater, konzentrierte sich auf seinen Job als Lehrer im Laubegg-Schulhaus. Seit fünfzehn Jahre unterrichtet er dort.

Das Schulhaus ist im selben Quartier wie sein Haus gelegen. Sein ganzes Leben hat er im Obstberg, dem Berner Quartier hoch über dem Bärengraben, verbracht. Nur ein einziges Mal in seinem Leben hat er für kurze Zeit woanders gelebt, «in der Elfenau», sagt Serej – und muss selbst ein bisschen lachen.

Klavier zur Therapie

Im Schulhaus kam er auch wieder zur Musik. Sein Arbeitskollege Andreas Knecht machte mit ihm zusammen die Schnitzelbänke für die abtretenden Lehrer. Und irgendwann fingen sie an, nicht nur Abschiedstexte zu reimen, sondern Lieder zu schreiben. «Ich sagte: ‹Komm, Ändu, du musst mir helfen›»

Kurz zuvor hatte Serej wieder mit Klavierspielen angefangen. Als Kind hatte er das Instrument gelernt, als junger Erwachsener war es ihm verleidet. Doch als er vor drei Jahren eine schwierige Zeit durchmachte, setzte er sich plötzlich wieder ans Klavier. «Ich spielte Mani-Matter-Songs und therapierte mich so selber.»

Sorgfältig und pathetisch

Mit diesen Interpretationen von Matter-Songs trat er vor einem Jahr erstmals an einem Konzert auf. Mit durchschlagendem Erfolg: Aus dem einen wurden mehrere Konzerte, und bei jedem kamen mehr eigene Songs hinzu. Bis nun ein Album da ist. Ein Album, das vor grossen Gefühlen nicht zurückschreckt, sich dem Pathos genüsslich hingibt.

Die melancholische Grundstimmung von «I hane Idee gha» macht Hühnerhaut. Und beglückt, mindestens diejenigen, die keine Berührungsängste mit Balladen haben. Wobei die berndeutschen Texte sorgfältig geschrieben sind, feinsinnig, mit Humor und Tiefgang. «Mir sötte meh wi d Chatze uf Böim, la platze die Tröim, u lache üs d Lüt us, mir mache üs nüt drus.»

Trotzdem fragt man sich, ob Serej wirklich so gefühlsduselig geworden ist. Serej im Obstberggarten zuckt mit den Schultern, zieht ein bisschen die Augenbrauen zusammen, sodass sich auf der Stirn eine steile Falte bildet, was oft geschieht. «Ich war schon immer so. Ich mache gerne schöne und berührende Musik.Pathetik ((Pathos?)) ist okay.»

Wieder ein Zigarettenzug, ein kurzes Nachdenken. «Ich bin kein Melancholiker. Aber ich mag Lieder, die unter die Haut gehen. Und ich will alle Freiheiten haben. Nicht traurig oder lustig sein müssen. Sonst bin ich im Strickmuster drin – und das will ich nicht.»

Darum musste er sich irgendwann von Mani Matter lösen. Zu viele fixe Erwartungen. Auf dem Album ist nur eine «Hommage» zu finden. Eine Weiterführung von «Dialog im Strandbad». Und sonst ist da viel über die Liebe zu hören, «Meitschi» etwa ist eine wunderbare Liebeserklärung an seine Frau. Und Verlierer sind in fast jedem Lied ein Thema, und sei es nur die Katze, die keinen Spatz gefangen hat. Serej besingt keine Siegertypen.

Nun sitzt er da, mit seinem Loch in der Socke. Nächstes Jahr wird Chlyklass das Zwanzigjahrjubiläum feiern. «Das schreit förmlich nach dem Gang ins Studio.» Spruchreif ist nichts, man hat eine Whatsapp-Gruppe gegründet, das einzige moderne Kommunikationsmittel, dem sich Serej nicht verschliesst.

«E-Mail benutze ich nicht, Handy-Apps auch nicht, ich bin froh, wenn ich keine nervigen Pflichten habe», sagt er und steht auf, um eine heruntergefallene Zwetschge wegzuwerfen. Für die Dachse. Dabei stolpert er fast über die griechische Landschildkröte, die im Garten ungestört lebt, selbst Futter sucht, sich im Herbst irgendwo für den Winterschlaf eingräbt. Ein kleines Paradies – und Serej mittendrin.



Serej: «I hane Idee gha», EquipeMusic, Plattentaufe: Do, 20. 9., 20 Uhr, Bierhübeli, Bern. (Berner Zeitung)