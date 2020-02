Kein Beischlaf mit dem Buffet!

Der künstliche Travis Scott bzw. Travis Bott mit «Jack Park Canny Dope Man». Video: space105/Vimeo

Ein grosser Schritt von den bisherigen KI-Songs. Sony hat 2016 etwa bereits einen Song im Stile der Beatles von einem Computer schreiben lassen. Doch damals kam lediglich die Melodie von der Software, der französische Komponist Benoît Carré musste den Song «Daddy's Car» nachträglich noch arrangieren, produzieren und die Lyrics schreiben. Da ist die Leistung des Travis Bott schon beeindruckender. Auf den ersten Blick.

Achtet man bei «Jack Park Canny Dope Man» nämlich darauf, was und nicht wie der Bott singt, zerbröselt die Mimikry schnell: «I don't want no bean if you call me up, I don't really wanna fuck your party food». Der Google-Übersetzer würde wohl sagen: Beischlaf mit dem Buffet? Interessiert mich nicht die Bohne.