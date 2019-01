Wahllos politisch

Das solche experimentelle Musik heute überhaupt gehört wird, hat viel mit Blue Note Records zu tun. «Mach, was du willst. Um den Verkauf kümmern wir uns.» Auch er sei so ins Label aufgenommen worden, erklärt Ambrose Akinsmusire am Montagabend im Kino Rex. Anlässlich seines Besuchs in Bern zeigte das Kino nochmals Sophie Hubers Dokumentarfilm «Beyond the Notes» und lud den Trompeter zum Gespräch. Der Film erzählt, wie das Label entstanden ist, was es so revolutionär und politisch relevant gemacht hat.

Nach dem Politischen in seiner Musik gefragt, reagierte der 36-Jährige mit Überdruss. Seine Kunst habe gar keine Wahl. «Gespielt von einem schwarzen Mann in Amerika, ist sie automatisch politisch.» Das zeigt auch der Titel seines jüngsten Albums «Origami Harvest». Origami stehe symbolisch dafür, wie sich Minderheiten «zurechtfalten» müssten, um in der Gesellschaft akzeptiert zu werden.

«Beyond the Notes» thematisiert auch den Hip-Hop und wie er aus dem Jazz heraus entstanden ist. Für ihn seien Jazz und Rap dasselbe, sagt Aknimusire. Beide saugten die Stimmen aus den Städten auf und verwandeln sie in etwas Neues. Heute verbinden sich die Genres und befruchten sich.

Das ist bei ihm nicht anders. Auf «Origami Harvest» gehören ein Rapper und ein Streichquartett zum Ensemble. Er halte wenig von Etiketten, sagt er noch. Wenn er spiele, bewege er sich ausserhalb jeglicher Definitionen. Er spiele, als wäre er gar nicht da. Nein, Jazz ist nicht tot. Punkt.

In der Rubrik «Soundcheck»berichten wir in losen Folgen über Beobachtungen und Phänomene aus der hiesigen Musikszene.