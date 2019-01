Hinter den Kulissen

Mit «Blue Note Records: Beyond the Notes» hat die Berner Regisseurin Sophie Huber einen eindrücklichen Dokumentarfilm über das legendäre Musiklabel gedreht. Sie erzählt darin nicht nur, wie die beiden Jugendfreunde Alfred Lion und Francis Wolff 1930 als Juden vor den Nazis in die USA flüchteten und eines der wichtigsten Plattenlabels der Welt gründeten. Der Streifen ermöglicht vor allem einen Blick hinter die Kulissen jenes Labels, das einigen der besten Jazzkünstler des 20. und 21. Jahrhunderts überhaupt erst eine Stimme gab. Legenden wie Wayne Shorter oder Herbie Hancock sinnieren gemeinsam mit heutigen Musikern über die Essenz, die politischen Aspekte des Jazz und nachfolgende Strömungen. Der Film war bereits 2018 in den Kinos. Weil nun mit Ambrose Akinmusire selber ein grosser Blue-Note-Musiker in Bern zu Gast ist, nimmt das Berner Kino Rex den Film nochmals ins Programm. Er wird am Montagabend um 18.30 Uhr in Anwesenheit von Sophie Huber und Ambrose Akinmusire gezeigt.