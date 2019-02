Diese wurde am Mittwochabend als beste nationale Band und für das beste Album («A Brief Inquiry Into Online Relationships») ausgezeichnet.

Zwei Brit Awards nahm auch der schottische Star-DJ Calvin Harris ("Promises") mit nach Hause. Er bekam die Trophäe als Produzent des Jahres und – gemeinsam mit der Londoner Sängerin Dua Lipa – für die beste Single des Jahres («One Kiss»). Der Preis für das beste Video ging an die Girlband Little Mix («Woman Like Me»). Sängerin Anne-Marie («Ciao Adios»), die wie Dua Lipa viermal nominiert war, ging bei der Verleihung leer aus.

Ausländer nur mit Video-Botschaften

Schauspieler und Sänger Hugh Jackman eröffnete den Abend mit einem Song aus dem Film «The Greatest Showman». Für Aufsehen sorgte die Sängerin Jess Glynne, die sich auf der Bühne abschminkte, während sie ihren Song «Thursday» sang. Gewinner Ezra performte seinen Hit «Shotgun» gemeinsam mit einer Blaskapelle. Und Harris präsentierte ein Medley seiner musikalischen Kooperationen mit Rag'n'Bone Man («Giant»), Sam Smith («Promises») und Dua Lipa («One Kiss»).