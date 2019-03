Herr Seliger, was würden Sie jemandem raten, der Popmusiker werden möchte?

Viel Glück. Es ist sicher eine schöne Berufswahl. Geld verdienen wird man damit jedoch in aller Regel nicht.

Wo in der Verwertungskette sitzen denn die Profiteure?

Natürlich verdienen die Rechteinhaber, also die Verwertungsindustrie, am meisten Geld mit dem geringsten Aufwand. Die haben sich über die Jahre einen riesigen Back-Katalog angelegt, den sie jetzt zu Geld machen. Man sieht das wunderbar am Streaming: Spotify verdient offenbar nichts, die Künstler verdienen sehr wenig, und die Plattenfirmen verzeichnen plötzlich Gewinne wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr.