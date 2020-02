Ihr bester Freund: Unrettbar kaputt

Sie gilt als eine der besten Bach-Interpretinnen (nein, auch -Interpreten) der Gegenwart. Die kanadische Pianistin Angela Hewitt ist weltweit gefragt, auch in Zürich konnte man die 61-Jährige hören, zuletzt 2018. Seit Anfang der 2000er-Jahre spielt sie auf einem Fazioli-Flügel der Serie 278. Die italienische Klavierbauerfirma sitzt in Sacile, nördlich von Venedig, und hat sich in 40 Jahren ihrer Existenz einen ausserordentlichen Ruf erworben. Ihre Instrumente, allesamt in Handarbeit gebaut, wofür es jeweils zwei Jahre braucht, zeichnen sich durch einen leichten Anschlag und einen variablen Klang aus, flexibler, sagen ihre An­hänger, als die international dominierenden Steinway-Flügel.