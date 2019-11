«Ich bin eine billige Queen»

Sie schrieb die Ballade unter dem Eindruck von Patricia Highsmiths Roman «Salz und sein Preis» aus dem Jahr 1952, das Buch stand in ihrer Schule auf dem Lehrplan, unter dem Titel «Carol» wurde es vor ein paar Jahren mit Rooney Mara und Cate Blanchett verfilmt. Nach der Lektüre habe sie erst einmal fünf Tage lang blaumachen müssen, erzählt Straus in Interviews. So sehr habe sie die Geschichte einer klandestinen lesbischen Affäre in den Fünfzigerjahren in den Vereinigten Staaten mitgenommen.



Wobei: Mehr noch als die Erkenntnis, dass queere Liebe früher in der Öffentlichkeit unsichtbar bleiben musste, bestürzte sie, dass es heute oft genug immer noch so ist. «Queere Menschen verstecken sich und fühlen sich an öffentlichen Orten unwohl», sagt Straus. Der Clou ihres Songs «1950» ist dabei, dass er keine gesellschaftliche Anklage formuliert. Stattdessen kostet Straus die erotischen Potenziale der Verschworenheit aus mit Zeilen wie «I love it when we play 1950» und «Your stare’s ’bout to kill me». Zwei Menschen, die in der Öffentlichkeit nur mit Blicken ein Geheimnis teilen – das kann auch sexy sein. Wenn es nicht, wie 1950, ein Geheimnis bleiben muss.