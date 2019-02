Herr Salomo, Sie sind ein erfolgreicher deutscher Rapper. Doch Ihren Youtube-Kanal gibt es nicht mehr – was ist passiert?

Ich habe mich aus dem Kanal zurückgezogen, nachdem ich jahrelang antisemitische Erfahrungen gemacht hatte. Obwohl ich Songs geschrieben habe wie «Es gibt nur einen» oder «Kennst du das», das waren ja brückenbauende Lieder über alle Religionen und mein Leben als israelischer Migrant unter Migranten. Und was habe ich für Reaktionen erhalten? «Ey, das ist uns zu jüdisch.» Oder: «Was will der Jude hier?»