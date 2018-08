His name is Blunt. James Blunt

Die Frage, die sich stellt, ist folgende: Ist James Blunt in Wirklichkeit so witzig wie auf den Kanälen von Social Media? Seine Tweets sind legendär, seine Instagram-Bilder und -Kommentare lassen einen grinsen, wirklich völlig egal, in welcher Stimmung man gerade ist.Beim Interview vor dem Konzert im Amphitheater von Avenches ist es jedenfalls schon mal sehr lustig.

Der Brite, der im Sommer auf Ibiza wohnt und im Winter in Verbier (und zwischendurch auf Welttournee geht), redet furchtbar gern, auch über sich selber, aber immer mit dieser Mischung aus Selbstironie und Ernst und mit Schalk und Charme in den Augen. Backstage behauptet er auch noch, sein Publikum bestehe zu gleichen Teilen aus Frauen wie Männern. Also, 55 Prozent zu 45, schätzt er. Hm.

Als er eine Minute vor halb zwölf auf der Bühne erscheint und sich die Verspäteten noch nach vorne kämpfen und ellböglen, sieht man eigentlich nur: Männer. Grosse, kleine, trainierte, solche mit Flamingopulli, andere mit Muskelshirt, dünne und einen mit dickem Bauch, er lässt niemanden durch. Wirklich wahr: Typ Bodyguard verteidigt seinen Platz vor der Bühne, auf der James Blunt, man muss es so sagen: voll abgeht. Er singe von Liebe. Von Gefühlen. Von Krieg. Das habe null und nichts mit dem Geschlecht zu tun, hatte Blunt beim Interview gesagt. Scheint so, ja.

Doch zurück zum Humor von James Blunt, der auf der Bühne mit Märchenonkelstimme eine Geschichte nach der anderen erzählt, schon nur das ist vergnüglich. Er sei im letzten Jahr fast überall auf der Welt aufgetreten, flüstert er gerade ins Mikrofon, und alle Konzerte, jene in Nordamerika, in Asien und überhaupt überall, seien nur practice gewesen für ce soir. Ja, Blunt, James Blunt (das steht auch auf den T-Shirts am Merch-Stand, und die Anspielung auf Bond passt in jeder Hinsicht), der Engländer, spricht recht akzeptabel Französisch, manchmal allerdings fallen ihm die Wörter nicht ein.

Seine Auftritte, verrät er, seien alles nur Proben gewesen für diesen einen Abend hier in Avenches, wo er im Übrigen zuvor noch nie gewesen sei. Und deshalb möge man nun bitte mitsingen. Alle lachen, alle singen, und jetzt sieht man die Frauen auf den Screens, sie stehen in der ersten Reihe, also doch, nicht alle haben es so weit nach vorne geschafft, aber egal, man singt «When you found yourself in the middle» in der Mitte wie auf der Seite, dieses lüpfige Stück na­mens «OK», das Blunt mit dem deutschen DJ Robin Schulz aufgenommen hat.

Groupies kann man sie nicht nennen, die Leute, sondern Zuhörer, die ein gutes Händchen bewiesen haben in Sachen Konzertbesuch. Es ist spannend und cool, besser als ein James-Bond-Film. Und man beginnt, während Blunt wie alle Künstler dieser Tage einen obligaten Anti-Trump-Song («Someone Singing Along») zum Besten gibt, sich zu fragen: Kann der das durchhalten? Hit an Hit zu reihen, was kann da noch kommen, es ist ja krass, wie man überall mitsingt, auch wenn man sich nicht erinnern kann, je einen Blunt-Song auswendig gelernt zu haben?

Er kann, um das vornewegzunehmen. «Same Mistake», «Carry You Home», «You’re Beautiful». Blunt singt auch von seiner «marriaaage», es ist natürlich «Time of Our Lives». Und da fällt einem ein, dass Blunt einem Kommentarschreiber auf Facebook letzthin auf die Äusserung «I hate this song» zurückgeschrieben hat: «There’s too much hate in the world.» Und jetzt ist «Goodbye My Lover» an der Reihe, und es ist der einzige Augenblick in diesem Konzert, bei dem es einige wenige irritierte Blickwechsel gibt in der Menge: Beim traurigsten Lied aller Zeiten kasperlet Blunt am Klavier herum, nur kurz, doch es reicht dafür, aus der Trance gerissen zu werden.

James Blunt ist lustig und mit einer wohltuenden Selbstironie gepriesen, keine Frage. Und würde er den Lo-&-Leduc-Hit «079» kennen, hätte er bestimmt den Witz gemacht, dass sein «Lose My Number» dessen Vorgänger gewesen sei. Doch jetzt, als er den wirklich letzten Gassenhauer spielt – «Bonfire Heart» –, steht eine andere Frage im Raum: Wie schafft es einer, eingängige Musik zu spielen, darunter viele Schmusesongs, ohne kitschig zu wirken? Im Welschland mit Akzent Französisch zu sprechen, ohne anbiedernd zu sein? Beim Interview Dinge zu sagen wie: «Es gibt nichts, was mich stört, wenn ich auf der Bühne stehe», ohne zu nerven? «Merci, bonne nuit, au revoir.»

Man müsste wohl Blunt fragen. James Blunt. (Berner Zeitung)