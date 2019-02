Das war 2015, am Cully Jazz Festival, im Weinkeller The Hundred Blue Bottle Club, und auf der Bühne jammte schon seit fünf Abenden – unter falschem Namen – eine Band, die man hier nicht erwartet hätte. The Young Gods hiess das Trio, das vor 35 Jahren die Musikwelt aus den Angeln gehoben hatte.

Kurz vor dem Ende

Mit Sampler, Schlagzeug und Stimme entwarfen die drei Schweizer eine komplett neue Rockästhetik, die in ihrer modernistischen Eleganz und Dringlichkeit einzigartig geblieben ist. Der englische «Melody Maker» erkannte darin bald die «Zukunft der Rockmusik», in Amerika gab man dieser digitalisierten Hochenergie-Musik Jahre später den Namen Industrial.

Prägende Künstler und Bands wie David Bowie, The Edge, Nine Inch Nails, Marilyn Manson, Kurt Cobain, Faith No More oder auch Rammstein gaben zu, massgeblich von den Genfern inspiriert worden zu sein. Kurz: The Young Gods haben wie kaum eine andere Schweizer Band die Rockmusik beeinflusst. Und nun also Jazz? Improvisation? Weinkeller?

Das Engagement in Cully im Jahr 2015 sei der entscheidende Antrieb gewesen, um die Band wiederzubeleben, sagt Franz Treichler. Die Sessions bildeten die Basis für die neuen Songs, die auf dem Album «Data Mirage Tangram» versammelt sind.

Eine musikalische Auslegeordnung

Ein Jahr zuvor standen The Young Gods vor der Auflösung. Al Comet, der langjährige Tastenmann, war ausgestiegen, Treichler, 2014 noch mit dem Grand Prix Musik des Bundesamts für Kultur geadelt, stellte sich Sinnfragen über das Alter und die Strapazen eines Rockmusikerdaseins und suchte nach neuen musikalischen Ausdrucksformen. Den 30. Geburtstag der Band feierte man mit Konzerten, in denen man – zusammen mit Cesare Pizzi, dem Ur-Mitglied am Sampler – auf die Anfangsphase der Band zurückblickte.

Es sei in Cully darum gegangen, die Zukunft der Band zu umreissen. «Wir wollten das nicht in Gesprächen tun, sondern indem wir uns musikalisch austauschten», sagt Cesare Pizzi, der nach den Weinkeller-Konzerten entschied, wieder festes Mitglied der Band zu werden. Und Schlagzeuger Bernard Trontin spricht von einer musikalischen Auslegeordnung, von Puzzleteilen, die es in eine Form zu bringen galt: «Wir haben es anfänglich bewusst nicht Young Gods genannt. Wir wollten wirklich von null beginnen.»