Diese Stimme! Sie ist wie ein Echo aus einer anderen Zeit. Sexy, zart, soulig, so wunderbar sehnsuchtsbehaftet und eben, so unverschämt 1990er-Jahre. Ja, es gab eine Zeit, da schien jeder irgendwie die Zeilen «Rome wasn’t built in a day» im Kopf zu haben und das anschliessende «Hey, hey, hey» immer ein bisschen zu summen, etwa beim Snake-Spielen auf dem Nokia-Handy.