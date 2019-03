«Lasciatemi cantare», sang Toto Cutugno in seinem Hit «Un italiano vero». Aber für einmal lassen sie ihn nicht singen: Sein für den 23. März in Kiew geplantes Konzert fällt aus, Cutugno ist nicht erwünscht in der Ukraine; sein Name steht mit 147 anderen auf der schwarzen Liste, die das ukrainische Parlament veröffentlicht hat. Der Vorwurf: Unterstützung Russlands im Krieg gegen die Ukraine. Einen Moment wundert man sich: Cutugno, echt jetzt? Und dann auch noch sein Kollege Al Bano? Die beiden sind ja nun wirklich nie als politische Künstler aufgefallen. Ihre Bühne war das Schlagerfestival von San Remo, dort sangen sie von «felicità» und «spaghetti al dente». Harmlos, dass es schon fast weh tut. Klischeeselig bis zum Abwinken. Aber gerade das mochten halt auch die Russen. Und die beiden freuten sich darüber so sehr, dass sie Putin 2015 zum Geburtstag gratulierten. Cutugno schickte per Video ein Küsschen und «auguri, auguri». Al Bano tremolierte «Happy birthday, presidente». Und ehrlich: Da ist die Aufnahme auf eine politische Liste schon fast zu viel der Ehre.