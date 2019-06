Hallihallo

Quelle: Youtube

Die Stubete Gäng, das sind unter anderen Akkordeon-Legende Hans Hassler und seine Söhne Aurel und Moritz. Man wird noch viel von ihnen hören, und das ist schon okay. Nur schade, sind die Songs dieser modernen Stubete so offensichtlich auf Hit getrimmt. Das beginnt bei den ersten Worten von zum Beispiel «Göschene–Airolo» – «mach mol e chli Sport, HÄNDS GSEIT», das verdächtig an den letztjährigen Lo-&-Leduc-Sommerhit «079» («Huere Siech, HEI SI GSEIT») erinnert – und endet damit, dass die Melodie eingängiger nicht sein könnte.

Tatsächlich tröstet uns das Hobby von Sänger Aurel, im richtigen Leben übrigens Primarlehrer, ein wenig über diesen Umstand hinweg: Er ist auch Sänger in einer wahnsinnig coolen Coverband. «Habakuk – Die professionelle Partyband für Hochzeiten, Geburtstage, Apéros und Firmenevents» trifft, schenkt man ihrer Website Glauben, immer den richtigen Ton. Und es stimmt! Uns jedenfalls kamen fast die Tränen bei Hasslers Interpretation von «Chasing Cars».