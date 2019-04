Grossmeister des Latin Jazz

Dabei wirkte er mindestens so begeistert wie das Publikum im Marians Jazzroom, das vor musikalischer Entzückung nicht zu wissen schien, wie ihm eigentlich geschah.

Eigenwilliger Innovator

Eddie Palmieri ist ein Legende. 82 Jahre alt und ein Grossmeister des Jazz. Ein Pianist, der seinesgleichen sucht. Aufgewachsen in Spanish Harlem in New York, dem lateinamerikanischen Ghetto in Manhattan, gründete Palmieri bereits mit 14 Jahren seine eigene Gruppe. Gewissermassen in die Lehre ging er in den 1950er-Jahren im Mambo-Orchester von Tito Rodriguez.

Im folgenden Jahrzehnt machte er sich selbstständig und verschmolz verschiedene Bereiche der afro-karibischen Musik mit Elementen von R&B und Jazz zu dem, was heute als Latin Jazz bekannt ist. Palmieri war immer ein Innovator und der erste Bandleader, der etwa Posaunen und Flöten ausgiebig einsetzte.

Sein eigenwilliges Klavierspiel ist von Bebop-Pionier Thelonious Monk ebenso inspiriert wie von kubanischen Legenden wie Jesus Lopez und Tommy Garcia. Heute gilt er als einer der Wegbereiter des lateinamerikanischen und kubanischen Jazz.

90 Minuten und vier Lieder, mehr brauchte es nicht zum Glück.

Ans Jazzfestival Bern mitgenommen hat er junge Wilde, Virtuosen an ihren Instrumenten, verrückte, aufstrebende Kerle, die nichts anbrennen lassen: Jonathan Powell an der Trompete, Louis Fouche am Altsaxofon, Luques Curtis am Bass, Vicente «Little Johnny» Rivero an den Congas und Camilo Molina am Schlagzeug.

Nur vier Lieder, mehr brauchte es nicht zur Glückseligkeit. Vier Lieder, bei denen sich die Musiker in minutenlangen Soli austoben konnten. «Picadillo» von Tito Puente etwa, «Samba do Suenho» von Cal Tjader oder die Eigenkomposition «La libertad logico».