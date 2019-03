Grosshöchstetten, Arizona

Ere Gerber, Bassist bei Bubi Eifach, gehört zu diesen fünf, sechs Leuten, deshalb kommt die halbe Schweizer oder zumindest die Berner Musikwelt hier in Grosshöchstetten vorbei. Davon erzählen auch die Fotos an den Wänden: Kuno und Co., Tinu und Co., Bubi und Co., Michael und Co. Schnulze & Schnultze waren dieses Jahr schon da, oder Veronica Fusaro. Zehn Konzerte sind es im Jahr, das Programm steht für die nächsten zwei Jahre fest.

Grosshöchstetten ist nicht gerade der Nabel der Welt. Das Publikum, ausser zwei jungen weiblichen Fans, aus fernen Kantonen angereist, besteht heute aus Einheimischen. Ohne Stammpublikum ginge nichts, meinen die Veranstalter. Zu nah ist die Hauptstadt. 60 Leute sind es an diesem Abend ungefähr.

Long Tall Jefferson also. Simon Borer heisst der Mann mit der Pilzfrisur und dem Schnauz im richtigen Leben. Er ist 30-jährig, stammt aus Luzern und spielte in etlichen Formationen, bis er sich selbstständig machte. Seit seinem Debüt-Album 2016 «I Want My Honey Back» und mit seinem neusten Werk «Lucky Guy» ist er permanent auf Tour in ganz Europa. Er wurde an die grossen Festivals wie das Moon and Stars, Blue Balls, Gurtenfestival eingeladen.