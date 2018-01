Gesund werden mit Dr. Ton

1. Musik senkt den Blutdruck

«Das Gehirn bestimmt, wie hoch der Blutdruck ist», sagen Medi­ziner. Und das Gehirn reagiert ­erwiesenermassen auf Musik. Schnelle Rhythmen helfen bei niedrigem Blutdruck, bei hohem ist eher Klassik angesagt. Empfehlenswert und ohne Rezept erhältlich: die «Brandenburgischen Konzerte» von Bach oder Mozarts «Klavierkonzerte».

2. Singen stärkt das ­Immun­system

Musizieren ist gut, Singen ist besser: Beim Singen gerät der Körper in Wallung, die Lungen füllen sich mit Sauerstoff. Der Anteil der Stresshormone Testosteron und Cortisol im Blut sinkt, dafür steigt die Konzentration des ­Abwehrstoffs Immunglobulin A – zum Ärger von Krankheitserregern. Und glücklich wird man auch noch: Während des Singens wird das Glückshormon Oxytocin ausgeschüttet, dasselbe wie beim Geschlechtsverkehr.

3. Gehirne von Musikern sehen anders aus

Tatsächlich: Das Gehirn eines Musikers sieht anders aus als jenes eines Nichtmusikers. Bei Profimusikern wird der linke Schläfenlappen aktiv, wenn sie Musik hören, bei Laien der rechte, wie Studien bewiesen haben. Sie kommen nicht so zur Welt, die Musik verändert das Gehirn. Wenn jemand zum ersten Mal ein Instrument spielt, sieht man bereits nach 20 Minuten etwas im Gehirn, das vorher nicht da war. Musik fördert also die Fähigkeit des Gehirns, neue Strukturen zu bilden und Verbindungen zu knüpfen. Nach drei Wochen sind diese neuen Strukturen stabil und bleiben über Jahre erhalten. Diese Erkenntnisse helfen beispielsweise bei der Therapie von Schlaganfallpatienten.

4. Musik macht klug

Musizieren fördert die Vernetzung verschiedener Hirnregionen. Es steigert die Empathie, verbessert das Gedächtnis, hilft dem Orientierungssinn und dem vernetzten Denken. Es macht ­also zumindest indirekt klug. In den Achtzigerjahren veröffentlichten die Psychologin Frances Rauscher und der Neurobiologe Gordon Shaw in Amerika eine wirkungsvolle Studie: Sie wiesen bei Versuchspersonen, die zuvor zehn Minuten lang Mozarts D-Dur-Sonate für zwei Klaviere gehört hatten, eine bessere Denkleistung nach. Einen Tag nach Veröffentlichung der Ergebnisse waren in manchen Städten sämtliche Tonträger mit Mozart-Werken ausverkauft. Später zeigte sich: So einfach ist es dann doch nicht mit dem Klugwerden.

5. Fremdsprachenlernen mit Musik

Vokabeln büffeln? Geht leichter für jene, die ein Instrument ­spielen. Erwiesenermassen haben musizierende Kinder ein besseres Wortgedächtnis – und musizierende Erwachsene auch.

6. Schon Zuhören hilft

Alles schön und gut, denken Sie jetzt, aber nicht für Sie, weil Sie kein Instrument spielen? Nicht verzagen: Schon aufmerksames Musikhören hat einen positiven Effekt auf den Körper. Bereits beim Hören sind verschiedene Hirnareale involviert. Was aber nichts bringt: Musikberieselung im Lift oder während des Autofahrens. Ein bisschen Konzen­tration und vor allem Genuss braucht es dann schon.

7. Musizieren macht fit

Sport und Musik – zwei, die sich lieben. Denn Musikhören während des Sports steigert nicht nur die Motivation, sondern auch die Leistung. Das Lerner Research Institute in Cleveland konnte etwa nachweisen, dass ein Läufer, der einen Wettkampf oder das Training mit der richtigen Musik absolviert, seine Leistung um ­sagenhafte 20 Prozent steigern kann. Als auch andere Studien zum selben Ergebnis kamen, wurde am New York Marathon zeitweise ein MP3-Player-Verbot verhängt. Bis heute ist bei vielen Wettkämpfen das Dopingmittel Musik untersagt.

8. Hauptsache, es gefällt

Schöne Musik hilft – «schlechte» Musik schadet. Wer Musik hört, die ihm nicht gefällt, muss mit ­negativer Beeinflussung auf den Körper rechnen. Die Blutgefässe sollen sich dann angeblich um 6 Prozent zusammenziehen. Im Umkehrschluss hilft also alles, was gefällt. Das kann Klassik sein, aber auch Schlager, Ländler oder Heavy Metal.

9. Weniger Schmerz

Schon seit längerem wird Musik in der Schmerztherapie eingesetzt. Sie sorgt dafür, dass der Körper weniger Stresshormone bildet, und ruft Emotionen wach, die den Schmerz lindern helfen.

10. Musik hilft im OP

Musik ist auch in vielen Operationssälen ein hilfreiches Mittel. Manche Anästhesisten behaupten, dass die Patienten bis zu 50 Prozent weniger Beruhigungsmittel benötigten und es weniger Komplikationen gebe, wenn sie vor, während und nach der OP Musik hörten, die ihnen gefalle. Auch viele Chirurgen arbeiten gern mit Dr. Ton: In vielen Operationssälen läuft heute Musik. (Berner Zeitung)