Ein Mann, eine Gitarre. Das ist eigentlich schon mal falsch. Denn gemäss der reinen Lehre ist die Gitarre bei den Liedern des Rembetiko lediglich ein Begleitinstrument, sie kann also nicht im Zentrum stehen. Eigentlich.

Dimitris Mystakidis zeigte jedoch am Dienstagabend im Ono, dass das durchaus geht. Nämlich mit einer Portion Virtuosität am Griffbrett und einer hypnotischen Stimme. Dazu das passenden Repertoire an griechischen Rembetiko-Liedern, die vor einem Jahrhundert in den USA aufgenommen wurden.