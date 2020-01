In die Nase pinkeln, Antifa feiern, die Freundin Schlampe nennen

«Es ist wirklich geil für die Kultur unseres Landes, was ihr macht», sagte Stress am «Cypher», und rappte dann. (Video: SRF)

Auch am «Virus Bounce Cypher» 2020 gab es viele Newcomer. Die Zürcherin Naomi Lareine etwa, die SRF 3 als Best Talent erkoren hat. Ihre Musik bewegt sich zwischen Soul, R’n’B und Electropop. Am «Cypher» rappte sie auf Englisch. Oder Manuel Gagneux. Der Basler ist durch sein Projekt «Zeal & Ardor» bekannt geworden, einer Mischung aus Gospel und Black Metal. Gestern trug er seine Raptexte in Dialekt vor.