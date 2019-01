Das Album beginnt so, wie es endet – mit einer Rückkopplung. Es pfeift und quietscht. Dann zählt der Drummer an, als gelte es, einen Hundertmeterlauf unter zehn Sekunden hinzulegen. The Bad Mojos spielen Punkrock, geradlinig und gnadenlos. Kaum eine Nummer dauert länger als zwei Minuten.