Er war der Überlebende des Soul

Charles Bradley veröffentlichte sein Debütalbum 2011, da war er 62 Jahre alt. «Why Is It So Hard» hiess der Schlüsselsong dieses Albums, und er sang hier mit seiner vom Leben gezeichneten, doch ungemein kraftvollen Soulstimme über sein Schicksal in Amerika: Geboren in Gainesville, Florida, wuchs er bei seiner Grossmutter auf. Als er acht war, holte ihn seine Mutter, die ihn als Baby im Stich gelassen hatte, nach New York. Doch die harten Zeiten nahmen kein Ende: Als er 14 war, verliess er seinen Keller, wo er auf einem Sandboden schlafen musste, wurde obdachlos, lebte auf der Strasse und in der New Yorker Subway.

Dank einem Sozialprogramm konnte Bradley als Koch arbeiten, er reiste durchs Land und kehrte 1996 zurück zu seiner Mutter. Der ewige Traum, Musiker zu werden, hielt ihn wahrscheinlich am Leben, als er wenig später im Spital mit Penizillin behandelt wurde und an einer allergischen Reaktion beinahe gestorben wäre.

«The Screaming Eagle of Soul»: Charles Bradley singt «Why Is It So Hard». Video: KEXP (Youtube)

2002 nahm Bradley, der unter dem Namen «Black Velvet» als James-Brown-Imitator auftrat, seine erste Single im Daptone Studio auf – jenem Studio, in dem die Soulmusik so gespielt wurde wie in den 60ern. Charles Bradley sang sie so stark, dass er bald unter dem Übernamen «The Screaming Eagle of Soul» bekannt wurde und eine der grossartigen Stimmen des Soul-Revivals wurde.

Drei Alben sang Bradley ein – und als seine nunmehr letzte Platte «Changes» 2016 erschien, da meinte man, dass er sowas wie Frieden geschlossen hat mit dem Land, das ihn so plagte, wie auch mit seinem Schicksal. Wenig später wurde bei ihm Magenkrebs diagnostiziert. Den Kampf gegen die Krankheit hat er nun verloren: Charles Bradley wurde 68 Jahre alt. (bsa)