Er ist auf seiner Mission

Alles ist so nice, so wow, behauptet hier einer. Aber natürlich glaubt man dem Rapper kein Wort. Zu abgelöscht ist sein Ton, in dem er diese Alles-Super-Phrasen repetitiv abspult, zu drastisch der Beat, der tief in einen melodielosen Raum fällt. Tanzen oder ausgelassen pogen, so, wie das bei Nativs furiosen Auftritten so viele tun, kann man zu «Nicce» schon. Aber sich ganz verlieren und alle Sorgen dieser Welt vergessen? Das kann selbst im Partymodus kein Mensch.