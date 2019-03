Entscheidend ist die freie Haltung

In Heinz Geissers Wohnung werden auch Spuren eines anderen Musikerlebens sichtbar. Seine Hand fährt über das dunkle Holz einer akustischen Konzertgitarre. «Die ist aus Granada.»

Geisser ist im bürgerlichen Beruf klassischer Gitarrist. 1986 hat er am damaligen Konservatorium Zürich sein Gitarrenstudium mit dem Konzertdiplom abgeschlossen, heute unterrichtet er an der Kantonsschule Wiedikon. Kürzlich gab der 57-Jährige auch mal wieder ein Solorezital, er spielte Bach, John Dowland und Heitor Villa-Lobos. Doch dieser Auftritt mit klassischer Sologitarre war der erste seit 15 Jahren und hatte sich zufällig ergeben. Obwohl er sich der Gitarre weiter verbunden fühle, sagt Geisser, sehe er sich nicht mehr als Konzertgitarrist, der allein auf die Bühne gehe. Schon vor längerem habe er gespürt: «Ich will mich befreien!»

Nicht mehr einsam sein

«Am Schlagzeug bin ich das Gegenteil eines einsamen Konzertgitarristen», sagt Heinz Geisser. Und genau so ist es auch zu hören auf der jüngsten Platte von Heinz Geissers langjährigem Improvisations-Ensemble 5 mit dem Posaunisten Robert Morgenthaler, dem Pianisten Reto Staub, dem Kontrabassisten Fridolin Blumer und dem Gastmusiker Elliott Levin.

Geisser spielt in «Moods & WIMS», einem epischen, 35-minütigen Track, meist dezent, sieht sich mit seinen Rhythmen und Geräuschen auf dem Schlagzeug als Teil eines grösseren Ganzen. «Als Schlagzeuger im Jazz bist du derjenige, der die Fühler ausstreckt zu den anderen Instrumentalisten einer Band», erklärt Geisser dazu. «Es ist, als ob du eine Band in den Händen hältst, sie in allen Dimensionen durchdringst oder umarmst.»

Auf dem Livealbum, das in Bern aufgenommen wurde, ist eine sich vorerst ganz leise zusammensetzende, frei improvisierte Ensemblemusik zu hören. Die Klangfragmente durchdringen sich, ballen sich, driften auseinander – in einem sublimen Farbenspiel.

Schon als Siebenjähriger trommelte Geisser, was das Zeug hielt, auf Tischen und Kübeln.

«Ich hatte schon ganz früh in meinem Leben, noch bevor ich Gitarre zu spielen begann, einen Bezug zur improvisierten Musik», erklärt Heinz Geisser. Schon als Siebenjähriger habe ihn der Blues in den Bann gezogen, er hörte Alben der Yardbirds oder von John Mayall: «Ich trommelte zu den Schallplatten, was das Zeug hielt, auf Tischen, Kübeln und was sich sonst noch finden liess.» Im Grunde sei sein Wechsel von der Gitarre zum Schlagzeug später eine «Rückkehr» ­gewesen.