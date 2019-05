Electro aus dem Leiterwägeli

«The Addict» ist ein verspielter, eingängiger Song. Quelle: Youtube/Jessiquoi

Jetzt ist sie Komponistin. Produzentin. Sängerin. «Glitch Trigger (Chapter One)», das nur digital erscheint, ist ein Konzeptalbum. Es spielt irgendwo in einer düsteren Zukunft, erzählt mit tanzbaren und eingängigen Electrobeats von fünf unterschiedlichen Frauen, die sich zu einer Girlgroup zusammengeschlossen haben.

Die ersten fünf Stücke stellen diese Frauen vor: «The Rebel», fordernd, selbstbewusst. «The Addict», verspielt, eingängig. «The A.I.», treibend, stampfend. «The Gamer», melodiös, melancholisch. «The Nyctophile», monoton, reduziert. Darum herum die Geschichte einer verlorenen Menschheit.

«Manchmal habe ich das Gefühl, die Musikwelt ist beim Liebeslied stehen geblieben, das langweilt mich.»Jessica Plattner alias Jessiquoi

Und Videos, die in ihren visuellen Ansprüchen ambitioniert sind. So zeigt das Video zu «The Sentry», das seit kurzem online ist, Jessiquoi in einer apokalyptischen, steinigen Landschaft mit einem endlosen Horizont. Hier sind Schatten das Einzige, was sich bewegt. Ausser ihr selbst.

Sie tanzt, ohne müde zu werden, das hat sie ja in ihren ersten 15 Jahren genug geübt. Jessica Plattner hat ein Gesamtkunstwerk geschaffen – mit Teilen aus all ihren Lebensphasen. Und die waren nicht immer glücklich.

Flucht in die Fantasywelt

Vor gut 6 Jahren starb ihr kleiner Bruder. «Ich war in dieser Zeit im Überlebensmodus.» Die Musik wurde zur Zuflucht, vielleicht zur Obsession. Doch ihre persönliche Geschichte mag sie in der Musik noch nicht erzählen, «ich bin noch nicht so weit».

Irgendwann werde sie einmal ein Album darüber machen, dann, wenn sie genug Distanz habe, um die richtigen Beats und die richtigen Worte zu finden. Jetzt gibt sie sich lieber der Fantasywelt hin. «Manchmal habe ich das Gefühl, die Musikwelt ist beim Liebeslied stehen geblieben, das langweilt mich.»

Vielleicht deshalb hört Plattner von Leuten in der Schweiz oft, dass sie radikal sei. «Ich finde das nicht – und ich lebe ja jeden Tag mit mir.» Jessica Plattner ringt um Worte, man merkt, dass sie nichts Schlechtes über ihre neue Heimat sagen will. Dann meint sie: «Manchmal denke ich, meine Musik ist fast zu wild für die Schweiz.»