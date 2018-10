Eine Disco am Ende des Universums

Und plötzlich diese Aufregung. Ein Reporter kommentiert einen Raketenstart – «ein Riesending, ein absoluter Wahnsinn» –, als wisse er nicht, dass das Musikalbum, auf dem seine Sprachfetzen aufscheinen, bereits ganz zu Beginn und ganz unaufgeregt dort war, wo die Rakete hinfliegt: im Weltall, wo man trefflich über das Treiben auf der Welt nachdenken kann. Oder zumindest die Erinnerungsfetzen an die Party im Club, die man am letzten Wochenende besucht hat, in Ruhe ordnen kann.

Das Duo Klaus Johann Grobe braucht in seinem retrofuturistischen «Discogedanken», mit dem es sein drittes Album «Du bist so symmetrisch» eröffnet, nicht viele Worte; es zählen die analogen Synth-Sounds, die sich sorgfältig materialisieren, der Beat des Schlagzeugs und der Basslauf sowie eine Gitarre, die weitere Soundschlieren beiträgt. Erst spät setzt die Stimme eines recht scheuen Sängers ein, der einen Satz wie «Beschwipst vom Augenblick, schon lassen sie sich fliessen» ins Mikrofon singt.

Völlig losgelöst, das waren die anderen

«Discogedanken» könnte durchaus von einer Hausband sein, die ihren Club am Ende des Universums aufgebaut hat und doch noch eine Standleitung zur Erde besitzt. Denn völlig losgelöst? Das waren dann doch die anderen, damals in den 80ern, als die Neue Deutsche Welle die Freds vom Jupiter besuchte.

Aber ohne die romantisch und ironisch gezeichnete Disco hätten Sevi Landolt und Daniel Bachmann, die das Duo Klaus ­Johann Grobe bilden, nicht in dieser Form zusammengefunden. «Wir liebäugelten eigentlich mit einer Discoband», sagt Bachmann, der mit seinem Schlagzeug den Puls angibt. Aber die beiden heiteren Anfangsdreissiger, die in Zürich und ­Basel leben, wollten dann doch nicht als irgendeine Cover- oder Unter­haltungsband enden und entwickeln seither zu zweit Tracks, die von ihrer Liebe zu analogen Sounds getrieben sind. Sie machen das mit alten ­Synthesizern und Orgeln und dem Bass von Landolt, mit ­Bachmanns Drums, mit den deutschsprachigen Texten, die zunächst eher eine lautmalerische als erzählerische Funktion innehatten.

Start an psychedelischen Pop-Festivals

Man kann sagen, dass die Karriere von Klaus Johann Grobe auf einem nicht realisierten Plan ­basiert, der der Welt aber ver­borgen geblieben wäre, wenn es ihre erste EP – erschienen 2012 – nicht aus Zufall in englische Plattensammler- und Equipment-Nerd-Kreise geschafft hätte. Sie traten dann schnell einmal an psychedelischen Pop-Festivals auf, wo die beiden Schweizer mit ihren deutschsprachigen Texten als Exoten bewundert wurden. Denn das damalige Krautrock-Revival und das wachsende Interesse an motorischen Rhythmen und psychedelischen Sounds, das hatten Klaus Johann Grobe nicht auf dem Schirm: «Für uns war das ein grosses Glück, dass die Engländer uns mit diesem Revival in Verbindung brachten», so Lan­dolt. Und schon gar nicht dachten sie daran, dass sie in diese Freakszene reinpassen würden, was das «noch grössere Glück war – sonst wäre es eine andere Geschichte geworden».

Klaus Johann Grobe waren einfach parat, und sie gaben überall dort Konzerte, wo sie ­eingeladen wurden: in Deutschland, wo sie heute am popu­lärsten sind, und in den USA, wo ihr Label beheimatet ist. Und Daniel Bachmann stellt die ­These auf, dass es wohl sowieso besser sei, wenn man zuerst im Ausland spiele, wenn man als Band noch frisch und nicht abgehalftert sei, und erst nachher in der Heimat: «Wir werden jedenfalls nie die Band sein, über die es heisst: ‹Sie sind in ihrer Heimat bereits bekannt und stehen nun vor dem internationalen Durchbruch.›»

Hierzulande waren sie aber fast allzu lang bloss das Duo mit dem schrulligen Namen, dem man das vereinfachende Retro-Etikett umgehängt hat. «Dass wir retromässig klingen, hat ja nur mit unserer Soundästhetik zu tun, aber wir schreiben aktuelle Popsongs – aufgenommen mit analogen Mitteln», sagt Sevi Landolt. «Doch was modern und zeitgenössisch ist», wirft sein Komplize ein, «ist ja sowieso eine andere Frage. Denn wenn wir Taxi fahren, merken wir, dass wir überhaupt keine Ahnung von moderner Popmusik haben.» Und sie seufzen, dass sie die Pop-Vergangenheit nie loswerden – auch wenn die nie so stattgefunden hat, wie Klaus Johann Grobe nun klingen.

Wettern gegen die Ordnung der Welt

Zumal «Du bist so symmetrisch» eine kompakte Platte mit kos­mischen Ausläufern ist, auf der sie die Krautrock-Schleifen ihres Debüts «Im Sinne der Zeit» sowie das Beinahe-Schlageralbum «Spagat der Liebe» hinter sich lassen. Das klingt dann nach schärferem Disco-Funk in den Tanzstücken, in denen Klaus ­Johann Grobe für ihre Verhältnisse unfroh klingen und verklausuliert gegen die Ordnung der Welt wettern.

Das Album klingt aber auch nach liebenswert versponnenem Pop und glänzt mit lakonischem Schwermut, wenn Sevi Landolt in «Du + Ich» singt: «Du bist nicht die Ruhe selbst // ja und ich bin nicht dabei, nein.»

Auf «Du bist so symmetrisch» ist also nicht alles so wohlgeordnet, nicht alles im Lot, oder? «Der Titel soll ja gleichzeitig Protest und Liebe, Kompliment und Schlötterlig sein», sagt Sevi Landolt. Und vor allem: «Ist ‹symmetrisch› nicht ein schönes Wort?»

Klaus Johann Grobe: «Du bist so symmetrisch» (Trouble In Mind/Irascible). (Redaktion Tamedia)