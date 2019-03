Der Videoclip zu «Für aui Dumme vo morn».

(Quelle: Youtube/bubieifach)

Bubi Rufener, 50 Jahre alt, war schon mit der Psychedelic-Rock-Band Bishop’s Daughter oder dem Trip-Hop-Projekt Boob erfolgreich. Bubi Eifach aber, mit Oli Hartung an der Gitarre, Ere Gerber am Bass und Gere Stäuble am Schlagzeug, ist die Band der Stunde für all jene, die ihren Mundartrock gerne mit Punkeinschlag serviert bekommen.

Seit letztem Herbst haben sie die dritte Platte draussen, sie heisst «Album 4» und hat nur Lobeshymnen eingeheimst. Seither tourt die Band durch die Schuppen und beglückt Berner-Rock-Fans – so auch im ISC.

Am Schluss waren die Hemden nass, ein Verstärkerkabel gerissen, die Zuschauer selig und durstig. Bis zu den Zugaben spielten sie 17 Songs – von «Bbbitte» zu «Motzi», von «Tanzmarie» zu «Gschisse druf», eigentlich die ganze neue Scheibe plus ein paar Highlights der letzten Platten. Kein Wunsch blieb übrig, von Punk zu Rock ’n’ Roll zu Balladen und Ska. Alle kamen auf ihre Kosten und durften jenen, die da hetzen und diskriminieren in dieser Welt, gemeinsam mit Bubi Rufener den verbalen Mittelfinger zeigen.