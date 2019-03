Ein bisschen fies und tough

Raus aus dem klassischen Konzertsaal, rein in den Club: Laurel Halo braucht für diesen Weg nur eine Minute. Denn die präparierte Klavierfigur, die fast so klingt wie ein Hackbrett , wird schnell verdrängt von einem Beat, der den Takt für das vorgibt, was wir in der kommenden Stunde hören werden. Es ist ein hoch energetisches Set, das zum Tanz anstachelt, und also nicht die Wohlfühlzonen und Sofalandschaften ansteuert, so, wie das oft der Fall war in der knapp 25-jährigen Geschichte der CD-Serie. Vielmehr unterstreicht Laurel Halo, warum sie nicht nur in der elektronischen Club-Szene zu den interessantesten Figuren der Gegenwart zählt.