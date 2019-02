Es war eine psychedelische Erfahrung, weil die Besucher nicht leibhaftig zu diesem Konzert kamen, sondern als Avatare in einen virtuellen Raum. In keinem anderen Spiel war so ein Konzert eine so logische Fortsetzung des virtuellen Erlebnisses, weil in Fortnite nicht nur geballert wird, sondern auch sehr viel getanzt. Dementsprechend konnten die Konzertbesucher ihre Figuren einsetzen. Da schüttelte ein Wikinger seine Zöpfe neben einer Frau im Snowboardanzug, während sich ein Typ im John-Wick-Anzug so bewegte wie Snoop Dogg in «Drop It Like It's Hot».

Knapp 200 verschiedene Tänze gibt es mittlerweile in Fortnite. Zu den beliebtesten gehören jene mit Hinweisen auf Meilensteine der Pop-Kultur: Bei «Confused» zum Beispiel macht die Figur, was John Travolta in Pulp Fiction im Haus von Mia Wallace auf der Suche nach der Sprechanlage tut. «Hootenanny» ist der Tanz von Jim Carrey im Film «Dumb & Dumber», und «Fresh» ahmt die Bewegungen von Alfonso Ribeiro in der Fernsehserie «The Fresh Prince of Bel Air» nach. Fussballstars vollführen diese Tänze oft nach Toren als Siegestaumel.

Perfekter geht die virtuelle Umsetzung eines Live-Ereignisses nicht.

Der bekannteste der Fortnite-Tänze ist der «Floss Dance», der Zahnseidentanz, bei dem die Arme immer schneller gegen einen Hüftschwung pendeln, als würden sich die Tänzer mit einem riesigen Faden zwischen die Beine gehen. Vor allem auf Schulhöfen ist das seit vergangenem Sommer eine regelrechte Manie.