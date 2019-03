Ein Mann wie ein Erdbeben

Der Song «Fais Faillite» vom Album «Touche-moi pas là». Quelle: Youtube

Das hat sich eben auf Kosten Kanadas einen Apéro gegönnt und den Wortschwallen des an der Elfenbeinküste geborenen und in Montreal lebenden Wortkünstlers und Slam-Poeten Fabrice Koffy gelauscht. An die Rock-Orgie, die Serge Brideau und seine vier langhaarigen, ganz in Weiss gewandeten Musiker in den nächsten 90 Minuten veranstalten, muss sich das auf Small Talk (beziehungsweise «petite conversation») eingestimmte Häufchen zuerst gewöhnen.