Do is der Wurm drin

Schlagerette

Alle zwei Wochen schreiben Miriam Lenz und Nina Kobelt vom Musikblog Rockette über die Schlagerwelt. Die Ursprung Buam spielen am 8.11. in der Heslihalle, Küsnacht, am 9.11. im Pentorama, Amriswil, und am 10.11. in der Aegerihalle, Unterägeri. www.ursprungbuam.at