Christof Jaussi, warum ein Züri-West-Tribut-Konzert? Und warum jetzt?

Christof Jaussi: Die Idee hatte ich, als die letzte Platte «Love» herauskam. Die hat mich schlicht umgehauen. Ich hatte gerade frei und hab sie mir den ganzen Tag lang – vom Morgenkaffee bis zum Weisswein am Abend – immer und immer wieder angehört. Und da dachte ich mir, man könnte eigentlich so einen kleinen Züri-West-Cover-Abend veranstalten. Ich fragte mal rum, habe es dann aber wieder eine Weile liegen lassen. Doch die Idee ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Und so sagte ich mir: Na los. Wenn du die Idee schon hast, frag noch ein paar Leute, und wenn du ein paar Leute hast, kannst du die Clubs anfragen. Und das hab ich dann getan.