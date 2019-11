Die sonderbarste Pop-Band der Gegenwart

«Hallelujah!» So beschliessen Coldplay das neue Album. Video: Coldplay (Youtube)

Was an sich kein Problem ist, zumal die Band auch auf «Everyday Life» ohne den messianischen Eifer von U2 zur Weltverbesserung aufruft. Doch sobald die Sonne mit einem Kirchenchorgesang untergegangen ist und die zweite, mit «Sunset» betitelte Hälfte beginnt, wird «Everyday Life», das so ambitioniert daherkommt, zu einem arg einfach gestrickten Album. Eines, das sich engagiert gibt, wie im Protestsong «Guns», in dem Chris Martin gegen Waffengewalt und -besitz ansingt. Eines, in dem die Band in der Single «Orphans» sehr gut gemeint in die Ethnopop-Falle tritt (und das Pathos und die Stadiongrösse wiederfindet).

Das Album endet nach einigen Soundscapes mit dem Titelsong. «Hallelujah!», singt Chris Martin im stillen Schluss. Und ob das nun wirklich das richtige Schlusswort ist, am Ende eines Albums, das alle Kulturen einschliessen möchte (was auch an der arabischen Schrift auf dem Cover abzulesen ist), sei dahingestellt.

Coldplay: Everyday Life (Parlophone/Warner)