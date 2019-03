Die neue Madonna

Billie Eilish hat ein Musikvideo, darin sitzt sie in weisser Kleidung auf einem weissen Stuhl vor einem weissen Sockel. Sie trägt, wie fast immer, mehrere Ketten um ihren Hals und Ringe an ihren Fingern. Vor ihr auf dem weissen Sockel steht ein grosses Glas mit schwarzer Flüssigkeit. Das Lied heisst «When the Party’s Over».