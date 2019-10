Die «goldene Stimme aus Prag» ist verstummt

Karel Gott singt im Mai 2019 mit seiner Tochter Charlotte Ella ein Duett. Video: Youtube/Supraphon

Zu Beginn seiner Karriere hatten Freunde Karel Gott gewarnt: «Da kommen neue dynamische Jungs, denn die Jugend wechselt ihre Idole wie Unterwäsche.» Doch der Sänger blieb sich selbst treu, gegen alle Trends - und hatte damit Erfolg. Schätzungen zufolge verkaufte Gott in seiner Karriere mehr als 50 Millionen Tonträger. Er nahm mehr als 120 Alben und 75 Singles auf.

Was war das Geheimnis seines Erfolgs? «Die Botschaft, die Stimmung, die diese Lieder in sich tragen», sagte er einmal selbst. Die guten Nachrichten, die frohen, optimistischen Botschaften hätten den Menschen neue Energie geschenkt. Weniger bekannt ist, dass sich Gott in Tschechien durchaus auch mal eine Lederjacke überzog und rockige Töne anstimmte.

Zwischen Ost und West

Kritiker hielten dem Sänger, der am 14. Juli 1939 zur Welt kam, seine steile Karriere in der Zeit des Sozialismus vor. Gott unterzeichnete die «Anticharta», die sich gegen die tschechoslowakische Bürgerrechtsbewegung Charta 77 von Vaclav Havel richtete. Er war ein wichtiger Devisenbringer für das marode sozialistische Regime, das ihn mit dem Titel Nationalkünstler ehrte.

Das alles wurde ihm vergeben, als Gott am 4. Dezember 1989 während der Samtrevolution, der demokratischen Wende in der Tschechoslowakei, auf einer Kundgebung erschien. Gemeinsam mit dem Bürgerrechtler und Liedermacher Karel Kryl stimmte er vor 200'000 Menschen die Nationalhymne an. Karel Gott, der auch in Russland viele Fans hatte, sah sich immer als einen Mittler zwischen Ost und West.

Eine besondere Ehre war es für ihn, als er vor ein paar Jahren eingeladen wurde, in der deutschen Botschaft in Prag aufzutreten. Denn Deutschland nannte er wegen seiner vielen Freunde dort auch seine «zweite Heimat». Karel Gott sang im Palais Lobkowicz, an der Stelle, wo 1989 Tausende DDR-Flüchtlinge auf ihre Ausreise gewartet hatten, seinen Hit «Einmal um die ganze Welt». Dann sagte er gerührt: «Dank meinem treuem Publikum durfte ich diese Reise um die Welt mehrmals geniessen - dank meinen Fans!»