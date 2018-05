Die Siegerin der Herzen am ESC

In der Gebärdensprache wird sie «Laura, die Lachende» genannt. Wer der 27-jährigen Gebärdensprache-Dolmetscherin je bei der Arbeit zugesehen hat, weiss warum. Laura Schwengbers Charme kann sich kaum jemand verschliessen, ob hörend oder gehörlos. Das zeigte sich zuletzt beim ESC-Finale am Samstag in Lissabon. Schwengber übersetzte die Songs so mitreissend, dass manche Zuschauer einen eigenen Preis für sie forderten. Eine Siegerin der Herzen war sie mit Sicherheit.

Das liegt daran, dass die Deutsche eben nicht einfach nur Texte übersetzt. Mit Mimik, Gestik und Körpersprache macht sie auch für Gehörlose fühl- und erlebbar, was in einem Song musikalisch passiert. Wenn sie auf der Bühne steht, lacht und weint sie, wiegt ihren Körper, lässt dazu die Hände tanzen und geht auf in der Musik. Das macht sie so gut, dass sie mittlerweile eine gefragte Performerin ist. Bei mehr als 50 Konzerten im Jahr steht Schwengber auf der Bühne und dolmetscht, dazu tritt sie auch in Musikvideos auf und begleitet Musiker auf ganzen Touren.

Schwengber bereitet sich jeweils akribisch vor, lernt Songtexte auswendig und kreiert kleine Choreografien.

Wollte die Frau mit dem radikalen Kurzhaarschnitt nur irgendwelches «Uh, baby, I love you»-Gesülze übersetzen, wäre ihr Job wohl etwas langweilig. Reine Textübersetzungen sind aber auch nicht ihre Sache. Schwengber will Musik für Gehörlose erfahrbar machen. «Ich brauche vor allem viel Gefühl», beschreibt sie ihre Arbeitsweise. «Alles passiert im Herz und im Bauch, erst dann kommt die Gebärde.» Das bedeutet auch viel Arbeit. Schwengber bereitet sich jeweils akribisch vor, lernt Songtexte auswendig und kreiert kleine Choreografien.

Ursprünglich wollte sie Sängerin werden. Schon in der Grundschule besuchte sie Tanz-, Schauspiel- und Gesangskurse. Mit zwölf Jahren lernte sie ihren besten Freund kennen, doch bald begann dieser aufgrund einer seltenen Erbkrankheit Gehör- und Sehsinn zu verlieren. Um weiterhin miteinander kommunizieren zu können, begannen die beiden andere Kommunikationsformen zu entwickeln und erfanden sogar eigene Sprachen. Daraus entwickelte sich ihr Beruf wie von alleine. Heute übersetzt sie alles, von Schlager über Pop bis Hip-Hop und Klassik. Nur bei rein klassischer Musik, die keine Geschichte zum Inhalt hat, lehnt sie ab. Dort sei eine klassische Ballerina besser geeignet, Tauben erfahrbar zu machen, was musikalisch passiere, sagt sie.

Am ESC 2018 stellte sie auch ihre Belastbarkeit unter Beweis. 43 Songs musste sie auswendig lernen, davon 12 in ihr völlig unbekannten Sprachen, dazu 3 Liveshows in fünf Tagen mit jeweils 20 Songs – ein ganz schönes Programm. Doch es dürfte sich gelohnt haben. Nach ihrem Sieg am ESC bedankte sich Sängerin Netty beim Publikum: «Danke, dass ihr euch für das Andersartige entschieden habt.» Das Votum gilt auch für Schwengber. (Tages-Anzeiger)