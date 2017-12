«Die Schnulze Monja war ein Schock für mich»

«Bestseller»

Für Fans alter Hits gibt es jeden Sonntagnachmittag ein Wiederhören auf Schweizer Radio SRF 1: In Anlehnung an die Ur-Hitparade nennt sich das beliebte Nostalgieformat «Bestseller auf dem Plattenteller». Nächste Ausstrahlung: Morgen Sonntag, 13 bis 14 Uhr. Diesmal sind die Top Ten des Jahres 1972 zu hören, darunter bis heute bekannte Hits wie «Sacramento» von Middle Of The Road, Neil Diamonds «Song, Sung Blue» oder Juliane Werdings «Am Tag, als Conny Kramer starb». Moderiert wird die Sendung am Sonntag von Regi Sager. sae