Man merkt, dass The MinX schon überall gespielt haben, von der Kufa Lyss bis zu den Rockschuppen von Berlin. Das tönt manchmal urban bis international und fährt in die Beine, schliesslich gibt es auch mal einen treibenden Discobeat. Ein klarer Pluspunkt ist der Sänger Tobias Huwiler mit seiner natürlichen Bühnenpräsenz und einer kompakten, konzentrierten Show. Ganz ohne Bart.

«Life Is a Bitch», wissen die fünf Männer, die alle noch unter 30 sind. Ihr Publikum teilt diese Meinung, jedoch ohne darob in Sorge zu verfallen. An Ohrwürmern und griffigen Slogans fehlt es The Minx nicht. «Stand Up», fordern sie, verweigern sich einem Leben in der Sklaverei («I Don’t Wanna Be a Slave, I Just Wanna Be Myself») und rocken «Against the Mainstream».

Nun, da endlich ein Album vorliegt, müsste der Durchbruch doch möglich sein. Hinter mir singt der junge Mann jedenfalls schon den Refrain mit. Auf Englisch.

