Die Kunst des Unkomplizierten

Nicht nur am Record Store Day spielen dort immer häufiger Livebands – so zum Beispiel Lia Sells Fish im Serge and Peppers an der Rathausgasse. Es ist ein gegenseitiges Sponsoring: Die Bands erhalten eine Auftrittsmöglichkeit im kleinen, aber interessierten Rahmen und können dort ihre Tonträger direkt an die Frau und den Mann bringen. Im Gegenzug locken sie ein Publikum in den Laden, das sonst kaum noch etwas mit physischen Tonträgern anfangen kann.