Die Gitarre bei Troller hat zudem die Störmanöver der Industrial Music aufgenommen. In «Revolt» spielt Troller seine Gitarre wieder auf zwei unterschiedlichen Ebenen: Da ist zuerst ein lang gezogener, silberner Gitarrenton, er wird zum orchestralen Sound-Nebel. Plötzlich kommt Krieg in den Frieden – mit brutalen Störklängen. Noch gnadenloser dann das dreiminütige «As Long As You Do What They Say» mit seinen Noise-Attacken. Ein Brummen, Bersten, Stören, Splittern, Schaben. Die elektrische Gitarre ist hier ein unheilvolles Schreddergerät.

Wie gross dann wieder der Kontrast zum Schlussstück ­«Vanishing Point», ein Soundscape mit einigen eingelassenen schlichten Motiven. Die E-Gitarre ist hier Ambient-Gitarre. Und auch das klingt wie das meiste bei Troller orchestral. Troller schätzt den US-Gitarristen Bill Frisell. «Extrem, welche Register er gleichzeitig zu ziehen vermag.» Genau das kann man nun auch vom registerreichen Gitarrenspiel von Manuel Troller ­selber sagen. Auch wenn der immer weitersucht – und gar noch mehr sein möchte als ein Klavierspieler mit unabhängigen Händen. «Manchmal», sagt Troller, «da hätte ich gern noch einen Arm mehr.»

Manuel Troller: Vanishing Points (Three: Four Records).

