Der knifflige Brite

«People call me Tricky for particular reason», rappte Adrian Thaws im Song «Five Man Army» der Band Massive Attack. Es waren die frühen 90er-Jahre, in Thaws’ Heimat Bristol entstand ein Sound, der bald als Trip-Hop Furore machen sollte, Massive Attack veröffentlichten ihr epochales Album «Blue Lines». Tricky war irgendwie dabei und irgendwie doch nicht. Die Menschen nennen ihn eben aus einem speziellen Grund Tricky, zu deutsch: knifflig, verzwickt.

Nichts scheint einfach im Leben von Adrian Nicholas Mat­thews Thaws. Als er 1968 geboren wurde, war sein Vater längst weg. Die Mutter starb, als er vier Jahre alt war – ob es ein Suizid war oder die Folge von Epilepsiekomplikationen, blieb unklar. Wie er am Sarg seiner Mutter steht, ist Trickys frühste Erinnerung. Später wurde er in der Familie herumgereicht, schloss sich einer Gang an, landete als 17-Jähriger im Knast. Wie so viele Onkel, Brüder, Freunde. Eine Art Bilderbuchkarriere in den Abgrund. Doch dann kam alles anders.

Selbstsabotage statt U 2

Tricky begann zu rappen, landete im Umfeld von Massive Attack, verliess die Gruppe, als einer seiner Songs abgelehnt wurde. Stattdessen nahm er dieses Lied selber auf. Mit einer 16-jährigen Sängerin namens Martina Topley-Bird. Der Rest ist Musikgeschichte. Trickys Debütalbum «Maxinquaye» – benannt nach seiner Mutter Maxine Quaye – machte ihn 1995 mit atmosphärischen Sounds und oft eher gemurmelten als gerappten Reimen zum Star. Einfacher wurde damit allerdings nichts. Die Beziehung mit Topley-Bird hielt nicht.

Tricky hätte nach eigenen ­Angaben mit Weltstars wie Madonna und U 2 arbeiten können, stattdessen sabotierte er seine Karriere mit ultradüsteren, ul­traschwierigen Nachfolgealben. Eine Art Bilderbuchkarriere ins popmusikalische Abseits. Doch dann kam wieder alles anders.

Erinnerungen ans Debüt

Den Erfolg von «Maxinquaye» erreichte Tricky zwar nie mehr. Aber es gelang ihm, sich eine Nische im Musikbusiness zu sichern. Und seinen Frieden zu finden. Sein 13. Album «Ununiform» hat er in Berlin aufgenommen, wo er mittlerweile lebt. Es ist kein ausschweifendes Rockstarleben. «Ich kenne niemanden. Ich esse gut. Ich gehe spazieren», sagt Tricky lapidar. Belanglos wird seine Musik durch die neu gefundene Ausgeglichenheit freilich nicht. Da bleibt dieses Unbehagliche in seinem tiefen Sprechgesang, den er wie zu Beginn seiner Karriere immer wieder mit beseelten Auftritten von Gastsängerinnen kontrastiert. Das treibende «Dark Days» klingt genau so, wie es der Titel verspricht. Und doch haben etwa «Wait For Signal» mit Schauspielerin Asia Argento, die Pianoklänge über verlangsamten Beats in «Blood of My Blood» oder das überraschende Akustik­cover des Grunge-Klassikers «Doll Parts» von Hole etwas Graziles, ja beinahe Liebliches.

Tricky wagt auch den Blick zurück: Das still-eindringliche «The Only Way» erinnert an «Hell Is Round the Corner» vom Debütalbum. Und auch Martina Topley-Bird ist wieder da: Im finalen «When We Die» sorgt sie mit ihrem traurigen Gesang für ein letztes Highlight auf einem faszinierenden, erstaunlich positiven Album. Klar: Er ist immer noch Tricky. Aber ganz so knifflig und verzwickt scheint das alles für ihn nicht mehr zu sein.



Tricky:«Ununiform», False Idols/!K7 (Berner Zeitung)