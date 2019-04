Der erste Berner Popstar

Es ist eine bunte Gesellschaft, die sich am grauen 19. April 1929 auf einem Perron des Berner Bahnhofs besammelt: Vier junge, hochgeschossene Männer, inmitten eines Arsenals von Instrumenten und Koffern.

Alle tragen beige Knickerbocker und dunkelblaue Strümpfe. Auf ihren Pullovern leuchtet ein grosses «T» - es steht für Teddy and his Band. Ernst «Teddy» Stauffer, 1909 in Murten geboren, ein ehemaliger YB-Junior und Bankangestellter, den sie in Bern wegen seiner schmalen Statur nur «Gufe» nennen, ist der Namensgeber.