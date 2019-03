Ritschi

Welches ist Ihr Lieblingssong auf Ihrem neuen Album?

Mein Lieblingssong ist «I blibe drann», weil da besonders viel von mir drinsteckt. Ich lebe nach diesem Motto, als Musiker und Familienvater. Dranzubleiben, durchzubeissen, das fiel mir nicht immer leicht, aber es hat sich stets gelohnt.

Welcher Song wird Ihnen in zwanzig Jahren peinlich sein?

Ich bin auf jeden Song stolz, und ich denke, dass mir keiner peinlich sein wird. Aber wenn, dann am ehesten «Nume für ei Nacht», in dem es um die schnelle Liebe geht. Manche denken, dass ich dabei an das Datingportal Tinder oder an eine Prostituierte dachte. Aber ich hatte dabei eher eine Hausfrau im Kopf, die für eine Nacht aus dem Alltag ausbrechen will.

Welchen Gegenstand in Ihrer Wohnung würden Sie bei einem Brand als Erstes retten?

Meine Frau und ich sahen vor zwölf Jahren an der BEA unser Traumsofa. Es kostete ein Vermögen! Wir versicherten dem Verkäufer, dass wir uns so ein Möbel nie im Leben würden leisten können. Zumal wir gerade dabei waren, unser Haus zu bauen und jeden Rappen in diesen Bau steckten. Der Verkäufer antwortete: «Sagt mir, was ihr bezahlen könnt, und wir werden uns einig.» Schliesslich kauften wir das Ausstellungsstück zu einem Preis, der für uns eigentlich immer noch zu hoch, aber gemessen am Wert des Ledersofas ein Schnäppchen war. Es ist bis heute mein Lieblingsstück.

Welches Mundartwort würden Sie nie für einen Songtext verwenden?

Es gibt eines, dass ich nie wieder verwenden würde: Heimweh. Jeder würde das neue Lied mit meinem Hit «Heimweh» aus Plüsch-Zeiten vergleichen. Ausserdem werde ich sowieso dauernd mit der Band Heimweh verwechselt. Es gab schon einige Leute, die mir wegen des Songs «Heimweh» schreiben wollten und ihre Nachricht an die Band Heimweh schickten. Andere haben das Gefühl, ich sei der Sänger von Heimweh (lacht).

Typisch Luzern ist für Sie …

Das Konzerthaus Schüür. Dort habe ich schon viele Konzerte gespielt, und wenn man auf der Bühne steht, hat man Luzern vor sich. Zumindest stelle ich mir so den Quotenluzerner vor.

Das kann Kunz besser als Sie:

Alles, was mit Social Media zu tun hat. Darin ist er extrem gut und ich unglaublich schlecht.

Nennen Sie ein Wort, das Kunz in einen Songtext einbauen soll.

Heimweh!