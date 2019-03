Atemlos: «Breathe» von The Prodigy.

Der Furor von einst, den The Prodigy mit «Firestarter» und dem ebenso atemlosen «Breathe» entfesselten, hielt die Band aber bis in die Gegenwart am Leben. Was vor allem dank der Figur Keith Flint gelungen ist, die den Temporausch und damit die Gefahr auch in Motorradrennen auslebte.

Am Montag nun wurde Keith Flint tot in seinem Haus in der Grafschaft Essex gefunden. Er wurde 49 Jahre alt.