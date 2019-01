Country galt einmal als so schneeflockenblütenweiss wie ein Winter im Kinderbuch. Wer ein Amerika suchte, in dem kaukasisch aussehende Männer so langbärtige wie vorhersehbare Stammtischgespräche über Bier, Pick-up-Trucks und untreue Hausfrauen führten, konnte sich auf die Country-Charts verlassen. Ebenso wie auf eine scheinbar gottgegebene Ordnung: weisse Jungs mit Stetson und Gitarre besangen Farmertöchter, ihre schwarzen Zeitgenossen mit den Baseball-Käppi dagegen ihre Hip-Hop-Hood. Diese Zeit könnte vorbei sein. Spätestens seit November letzten Jahres, als ein historischer Moment gleich zwei afroamerikanische Stars an die Spitze der Country-Charts spülte.