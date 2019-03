Der Rebell-Komponist 

Es ist nicht die einzige Uraufführung an diesem Abend: Für «Rising Stars!» hat das Orchester mit der Hochschule zusammengespannt und mehrere Studierende eingeladen, ein Stück zu komponieren. Eine Chance für beide Seiten: Das BKO kann aus der Komfortzone ausbrechen und neue Musik spielen, die Komponistinnen und Komponisten können sich in der Praxis üben.

Ivo Ubezio ist eigentlich schon Praktiker. Musik hat ihn immer begleitet – und trotzdem ist er erst über Umwege Komponist geworden. Als Kind wollte er Geige spielen, dazu musste er an der Musikschule Muri-Gümligen einen Eignungstest bestehen. Er bestand, die Kriterien versteht er bis heute nicht. «Die klassische Welt hat mich eher befremdet, Etüden üben, das war nichts für mich», sagt er. Lieber vertonte er damals selbst erfundene Hörspiele, irgendwann liess ihn seine Geigenlehrerin machen, briet in der Geigenstunde auch mal Hamburger mit ihm, «so holte sie mich wieder ins Boot».

«Ich war hungrig»

Ivo Ubezio sitzt am Tisch, spricht ruhig und überlegt, er erzählt seine Biografie in einem Zug, obwohl die Fahrt sehr viele Stationen hat. Die nächste Station: ein grosses Loch. Ivo Ubezio hörte auf mit der Geige, widmete sich dem Sport, war Leistungssportler im Handball. Zeit für ein Instrument blieb da nicht – obwohl genau jene Zeit sehr wichtig wäre in der Entwicklung eines Musikers. Erst mit 17 nahm er wieder ein Instrument in die Hand. Diesmal eine Gitarre. Aus demselben Grund wie viele andere junge Musikfans: «Ich wollte eine Band haben.» Und so verbrachte er fortan die meiste Zeit damit, mit seinen Jungs zu spielen und zu jammen, daneben jobbten und studierten sie.

«Die Musik stand voll im Mittelpunkt, das war prägend», sagt Ivo Ubezio heute. Zu diesem Zeitpunkt wusste er: «Ich will Berufsmusiker werden.» Er ging an die Jazzschule in Luzern, spielte E-Bass, war später mit der Band Secondo als Livebegleitung von Hip-Hoppern wie Baze und Wurzel 5 unterwegs. Bis er irgendwann merkte: «Für die anderen in der Band ist die Musik eher Lifestyle.»

Für ihn war sie mehr. «Ich war hungrig.» Ivo Ubezio zog wieder einen Strich und kam auf die Filmmusik. Für Reto Caffis «Auf der Strecke» machte er die Musik. Der Kurzfilm erhielt den Schweizer Filmpreis, wurde sogar für die Oscars nominiert, Ubezio reiste mit nach Hollywood, er wollte die Chance packen. Als kurz darauf der grosse deutsche Filmkomponist Hans Zimmer anrief und ihn in sein Team holen wollte, lehnte Ubezio dankend ab. «Ich hätte zehn Jahre investieren und wie ein Sklave arbeiten müssen, aber doch nur einem anderen zugedient», begründet Ubezio heute.