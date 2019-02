Den deutschen Pop geprägt

Diskursrock nannte man das, weil dieses distanzierte Erzählen so viel Raum bot – für Hymnen wie das Anti-Heimatlied «Aber hier leben, nein danke» wie für das Verhandeln von Gendertheorien in einem späten Song wie «Exil». Etwas, das in der deutschsprachigen Popmusik in dieser Form ungehört und aufregend war. In den letzten Jahren gab sich von Lowtzow nach und nach zu erkennen, «entpanzerte» sich, wie dies der 47-Jährige nennt: Vor einem Jahr auf dem Album «Die Unendlichkeit» sang er autobiografisch geprägte Lieder.

Ja, das mit dem Putzfimmel et cetera, das alles in seinem ersten Buch «Aus dem Dachsbau» zu lesen ist: «Das stimmt», sagt von Lowtzow beim Treffen in einem Zürcher Café. Aber warum legt er dies überhaupt offen? «Das Buch ist in gewisser Weise eine Selbsterkundung, und da muss ich ja was preisgeben. Doch mir hat es davor gegraust, gerade als Rockmusiker, nur auf Coolness zu bauen – das wäre schrecklich gewesen. Das Spiessige, leicht Verklemmte, das in jedem von uns steckt, muss vorkommen.»

ABC vs. Code

Dirk von Lowtzow wirkt dann natürlich nicht verklemmt, auch nicht gekünstelt oder cool, sondern vielmehr freundlich und heiter, wenn er über sein Buch spricht. Es sind ja auch keine nostalgietriefenden Memoiren entstanden. Im Gegenteil: «Es ist eine ganz kleine Literatur», sagt er, zumindest von der Form her: Die kurzen Prosastücke und Szenen aus seinem Dasein zeugen vielmehr von einem Songwriter, dem die Miniaturform behagt und der dann am besten ist, wenn sie möglichst kurz gehalten sind.

Und immer dann, wenn die Stücke und Spuren zu konkret werden, tauchen Tiere auf, obwohl er gar kein ausgesprochener Tierfreund sei: ein Eichhörnchen, das sich im Diskurs verirrt, sprechende Hunde, der Dachs, den er als comicbesessener Jugendlicher gezeichnet hat. Dieses Mischwesen zwischen Tier und Mensch führt dann auch zum Dachsbau aus dem Titel, den Dirk von Lowtzow als Rückzugsort beschreibt, wo einer fernab der Öffentlichkeit Gänge und ein System baut, um dann und wann aufzutauchen.