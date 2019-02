Die zersplitterte Geschichte des Deutschrap lässt sich also gar nicht als reine und lineare Erfolgsgeschichte erzählen, auch wenn sie durchzogen ist von Selbstermächtigungen, von neuen migrantischen Stimmen, von Aneignungen und ständigen Neudefinitionen der deutschen Sprache im Modus des Rap.

Aber man kann sie doch als beinahe klassische Geschichte einer einstigen Subkultur lesen, die rudimentär und selbstorganisiert begonnen hat, bis sie zur alles dominierenden Popkultur wurde. Sie erinnert dabei an die Geschichte des Rock ’n’ Roll und an das Schockpotenzial, mit dem einst die Punks ihre Elterngeneration provozierten. Grenzen verschieben und die Altvorderen abschrecken gehört nun mal zum Wesen einer Jugendkultur.

Verrat gewittert

Dabei beginnt «Könnt ihr uns hören?» recht beschaulich, wenn von den Pionieren zu lesen ist, die in Provinzstädten wie Heidelberg genau dem folgten, was die Hip-Hop-Götter in New York predigten. Formationen wie die Fantastischen Vier bildeten sich derweil in Stuttgart, die mit ihrem spielerischen Ansatz jene Vorväter provozierten, die die reine Lehre propagierten. Es wurde Verrat gewittert, dass sich vier Mittelstands-Schwaben auf Kosten der wahren Hip-Hop-Kultur lächerlich machten, weil Tracks wie «Die da!?!» – dem ersten Deutschrap-Hit überhaupt – alle Ernsthaftigkeit abgeht. Und sowieso: Erfolg und Hip-Hop, das ging doch gar nicht zusammen.

Der Deutschrap hat sich in jenen 90er-Jahren nach und nach professionalisiert und ausdifferenziert – mit der erfolgreichen Proto-Gangsta-Variante und der «hart asozialen» Sprache aus dem Frankfurter Stadtteil Rödelheim, wo Moses Pelham oder Sabrina Setlur wirkten. Oder mit den viel lustigeren Combos wie Fettes Brot und den Beginnern aus Hamburg. Musikfernsehsender wie Viva trugen den Deutschrap in die Wohnzimmer, die grossen Labels nahmen massenweise Rapper unter Vertrag.

Zur Jahrtausendwende brachen die Jahre der harten Ästhetik an, die vom Label Aggro Berlin geprägt wurde. Zu jener Zeit habe sich das Genre «komplett aufgespalten», erinnert sich Max Herre, der mit seiner Band Freundeskreis für die weltverbindende Komponente des Deutschrap steht. Herre fügt an: «Wir wollten damals nicht das Brett neu erfinden, sondern unseren Nagel ins Brett der Musikgeschichte jagen. Die Generation danach wollte das Brett aus der Wand reissen!»