Cranberries-Sängerin stirbt bei Aufnahmen in London

Die Sängerin der irischen Rockband The Cranberries, Dolores O'Riordan, ist tot. Sie sei am Montag im Alter von 46 Jahren bei Aufnahmen in London plötzlich gestorben, teilte ihre Sprecherin Lindsey Holmes mit. Die Angehörigen «am Boden zerstört». Zur Todesursache wurde zunächst nichts mitgeteilt.

Ihr erfolgreichstes Lied ist «Zombie», das vom Nordirlandkonflikt handelt. (Video: Youtube)

Noch im Dezember hatte O'Riordan auf Facebook geschrieben, ihr gehe es gut und ihren Fans schöne Weihnachten gewünscht.

Die Familie hat um Privatsphäre gebeten «in dieser schwierigen Zeit», wie die irische Zeitung «The Journal» berichtet.

Die Band wurde 1989 als «The Cranberry Saw Us» gegründet. Dolores O'Riordan stiess 1990 dazu, worauf sich die Gruppe zu The Cranberrys umbenannte. Die Single Zombie war 1994 in auf Platz 2 der Schweizer Hitparade. Das Album «Bury the Hatchet» schafte es 1999 in der Schweiz auf Platz 1.

In den USA schafften es die Iren mit der Single «Linger» auf Platz 8. Das zweite Album «No Need to Argue» landete in Deutschland, Frankreich und Australien auf Platz eins und in den USA auf Platz sechs. Weltweit wurde das Album 40 Millionen Mal verkauft.

Die Band trat unter anderem zusammen mit den Rolling Stones und AC/DC auf. O'Riordan war alleine etwa mit Zucchero oder Luciano Pavarotti aufgetreten. 2003 startete sie eine Solokarriere.

Sie veröffentlichte zwei Alben: «Are You Listening»? (2007) und «No Baggage» (2009). 2009 wurde sie erneut Leadsängerin der Cranberries. Die meisten Songtexte hat sie verfasst.

Dolores O'Riordan an der Avo Session 2007 in Basel. (Video: Youtube)

2017 veröffentlichten die Cranberries das Album «Something Else». Weil O'Riordan Rückenprobleme hatte, musste die Band laut «The Journal» die Tournee absagen.

Dolores O'Riordan war mit ihrem ehemaligen Tourmanager Don Burton verheiratet. 2014 trennten sie sich. Sie hinterlässt vier Kinder.

Update folgt... (oli/afp)