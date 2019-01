Nun, die Combo von Domenic Landolf zerstreute erst einmal alle Zweifel. Der Berner Tenorist und Bandleader beeindruckte mit stupender Spieltechnik und weit gefächerter Klangkultur im Mezzoforte-Bereich. Zu hören gab es avantgardistischen Cool Jazz der unterkühlten Sorte. Die Improvisationskunst des Bandleaders und die Kompositionen – mit Ausnahme des Stücks «Eerie» – liessen allerdings ergreifende Melodien vermissen.

Diese Musik war zu sehr Kopf und zu wenig Bauch, zudem waren die Räume allzu dicht mit Noten gefüllt. Es fehlten Pausen und Suspense, dem Ganzen ging somit jegliche Magie ab. Nebst dem soliden Bassisten Arne Huber agierte hinter dem Schlagzeug der virtuose Dejan Terzic. Doch von Swing keine Spur, die Blumengestecke liessen grüssen.

Warm und luftig

Die kühl begonnene Nacht beschloss das Quintett Aksham um Sängerin Elina Duni und Pianist Marc Perrenoud etwas wärmer. Die beiden haben mit Drummer Fred Pasqua, Bassist Florent Nisse und Trompeter David Enhco Musiker aus der französischen Szene um sich geschart, was mit der Anlehnung der gespielten Originale an den französischen Chanson-Pop auch deutlich hörbar wurde.

Die luftigen Arrangements schufen wohltuend Raum, und Duni vermochte das Publikum mit ihrer warmen Altstimme sogleich in ihren Bann zu ziehen, wobei der Sound von Enhcos Trompete sich delikat mit ihrem Gesang vermählte.

Auf die Dauer stellte sich jedoch Ermüdung ein. Zu sehr ähnelten sich die Stücke hinsichtlich Tempi und Moods. In dieser melancholietrunkenen Kuschelecke waren Kontraste Fehlanzeige.

Und man wagte sich gar nicht mehr zu fragen: Wo ist hier eigentlich der Jazz? Wo bleibt das heisse Interplay oder ein Schuss Funkiness? Mit der Zeit war das Publikum richtig eingelullt, ein Hauch von Januardepression durchwehte den Konzertsaal.

Jazz als Nebensache

Das jährlich stattfindende, dreitägige Be-Jazz-Winterfestival gilt – wie sein grösseres Pendant, das Jazzfestival Schaffhausen – als Werkschau des helvetischen Jazz. Was macht Jazz aus?

Doch genau das, was man an diesem Freitagabend vermisste: Schmiss und lebensbejahende Vibes, Feuer und Sendungsbewusstsein. Das Quintett Aksham vermochte zwar hin und wieder emotional bewegende Momente zu erzeugen, doch insgesamt wurde auf der Vidmarbühne niedrig gegart.

Bei näherer Betrachtung des diesjährigen Programms fragt man sich ohnehin, wieso an diesem Jazzfestival der Jazz beinahe zur Nebensache geworden ist. Und weshalb nicht nur die beide Acts vom Freitagabend am Winterfestival Plattentaufe feierten – das wirkt in digitalen Zeiten wie ein wenig überzeugender Anachronismus.