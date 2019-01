Britney Spears verzichtet bis auf Weiteres auf Auftritte im Spieler-Mekka Las Vegas. Sie wolle sich um ihren erkrankten Vater kümmern, kündigte die 37-Jährige am Freitag im Kurzbotschaftendienst Twitter an. Sie habe sich sehr auf den Start ihrer neuen Show «Domination» in einem Casino der Glücksspielstadt im Februar gefreut – es sei aber «wichtig, dass die Familie immer an erster Stelle steht».